Белоруссия вернет долг за российский газ

Белоруссия готова погасить долг за российский газ «дочке» «Газпрома», сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

По его словам, российская компания готова предоставить Белоруссии скидку, размер которой будет обсуждаться в ближайшее время.

«Цифру не назовем, но могу еще раз подтвердить, что договорились о том, что на определенных условиях будут скорректированы некоторые межправительственные документы, касающиеся взаимоотношений в сфере газа и нефти», - цитирует «РИА Новости» слова Дворковича.

Он также подтвердил, что после оплаты задолженности российская сторона возобновит поставки нефти в объеме 24 миллиона тонн.

Чиновник добавил, что размер скидки будет определен в коммерческих документах «Газпрома» со своими партнерами.

Ранее президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко сообщил, что Россия и Белоруссия пришли к соглашению по цене на газ. Он также уточнил, что все имеющиеся проблемы будут решены в течение ближайших 10 дней.

С начала 2016 года Россия и Белоруссия находятся в состоянии нерешенного нефтегазового конфликта. Стороны пытаются решить вопрос стоимости поставляемого из РФ природного газа. В Белоруссии назвали цену на российский газ несправедливой и в одностороннем порядке стали платить за него меньшую цену. Москва, в свою очередь, снизила беспошлинные поставки нефти в Белоруссию.

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