Белоруссия утвердила тарифы на транзит нефти

Белоруссия установила тарифы на транзит нефти по своей территории в 2017 году, говорится в постановлении министерства антимонопольного регулирования и торговли республики.

В документе отмечается, что из постановления от 30 декабря 2016 года «О тарифах на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь» исключена фраза «действует по 31 марта 2017 года».

Таким образом, постановление вступает в силу 1 февраля и будет действовать в течение текущего года. Ранее была достигнута договоренность о размере индексации тарифов между ПАО «Транснефть» и ОАО «Полоцктранснефть Дружба» на 11,76 процента, однако договоренность между ПАО «Транснефть» и ОАО «Гомельтранснефть Дружба» достигнута не была.

В итоге тарифы на услуги ОАО Гомельтранснефть Дружба» будут проиндексированы на 7,7 процента вместо предложенных «Транснефтью» 5,8 процента. Об этом сообщает ТАСС.

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