Белоруссия в полтора раза увеличило цену транспортировки российской нефти

На сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии опубликован текст постановления, согласно которому стоимость транспортировки российской нефти по трубопроводам государства увеличена в полтора раза.

«Установить тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам открытых акционерных обществ «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба», расположенным на территории Республики Беларусь, согласно приложению», - цитирует текст документа ТАСС.

Так, транспортировка топлива по трубопроводу Унеча (Высокое) - Адамова Застава выросла в цене с 267,32 российских рубля до 400,98 российских рубля за тонну без учета НДС. Транспортировка тонны нефти по маршруту Унеча (Высокое) - Броды составит 172,23 рубля вместо 114,82 рубля. Стоимость транспортировки нефти на направлении Невель (Великие Луки) - Полоцк возрастет с 32,31 до 48,47 рубля за тонну.

Новые тарифы вступят в силу через 10 дней после официального опубликования.

Правительство Белоруссии уже повышало тарифы на транспортировку российской нефти с 1 февраля 2016 года. Тогда стоимость была увеличена на 10,4 процента.