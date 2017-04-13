Белоруссия полностью погасила долг за российский газ

Белоруссия полностью погасила долг за поставки российского газа в 2016-2017 годах на сумму 726,2 миллиона долларов.

По словам вице-премьера РФ Аркадия Дворковича, Россия и Белоруссия подписали пакет документов, регулирующих вопросы поставок нефти и цены на газ.

Отмечается, что документы были предварительно одобрены на заседании правительства России 13 апреля, сообщает «Интерфакс».

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что нефтегазовый спор между Россией и Белоруссией урегулирован в ближайшее время. Стороны нашли возможность взаимных уступок, договорились, как будет идти работа в этой сфере не только в 2017 году, но и в 2018-2019 годах.

В начале 2016 года в Белоруссии назвали цену на российский газ несправедливой и в одностороннем порядке стали платить за него меньшую цену. Москва, в свою очередь, снизила беспошлинные поставки нефти в Белоруссию.