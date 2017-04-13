Белоруссия полностью погасила долг за российский газ

Белоруссия полностью погасила долг за поставки российского газа в 2016-2017 годах на сумму 726,2 миллиона долларов.

По словам вице-премьера РФ Аркадия Дворковича, Россия и Белоруссия подписали пакет документов, регулирующих вопросы поставок нефти и цены на газ.

Отмечается, что документы были предварительно одобрены на заседании правительства России 13 апреля, сообщает «Интерфакс».

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что нефтегазовый спор между Россией и Белоруссией урегулирован в ближайшее время. Стороны нашли возможность взаимных уступок, договорились, как будет идти работа в этой сфере не только в 2017 году, но и в 2018-2019 годах.

В начале 2016 года в Белоруссии назвали цену на российский газ несправедливой и в одностороннем порядке стали платить за него меньшую цену. Москва, в свою очередь, снизила беспошлинные поставки нефти в Белоруссию.

Новости по теме
Теги:
События: газ
Следующая новость США применили в Афганистане самую мощную неядерную бомбу против ИГ

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО