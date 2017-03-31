Белоруссия отказалась признавать долги за российский газ и ждет новых переговоров

Пресс-секретарь премьер-министра Белоруссии Владислав Сычевич прокомментировал слова министра энергетики РФ Александра Новака, сообщившего, что Минск не готов погасить долг за газ в 700 миллионов долларов без существенных преференций со стороны России.

- Что касается заявлений главы Минэнерго Александра Новака о неготовности Белоруссии погасить так называемый долг перед Россией за газ, то белорусская сторона не рассматривает данные средства в качестве долга, — цитирует Сычевича РИА «Новости».

По словам собеседника агентства, российский министр вводит общественность в заблуждение, распространяя не соответствующую действительности информацию.

- Господин Новак отметил недостаточно конструктивную позицию Минска по газовому спору. В этой связи считаем неконструктивным заявление министра, которое не соответствует тому, что на самом деле обсуждалось на встрече. Такое заявление больше похоже на пропаганду, чем на констатацию фактов, — подчеркнул Сычевич.

Представитель белорусского правительства отметил также, что Минск неоднократно высказывался в пользу скорейшего разрешения возникшего спора.

- При этом белорусская сторона настаивает либо на безусловном выполнении подписанного в ноябре 2011 года межправительственного соглашения по ценообразованию на газ и сопутствующей нормативно-правовой базы, либо на согласовании сторонами взаимоприемлемых изменений в названное соглашение, — заявил Сычевич, добавив, что стороны договорились продолжить переговоры.

Споры о цене на российский газ для Белоруссии длятся с начала 2016 года, с тех пор как в Минске начали платить за топливо меньшую, чем предполагалось по контракту, цену.