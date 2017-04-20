Белоруссия не откажется от русского языка

Белоруссия не собирается отказываться от использования русского языка, заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе встречи с губернатором Нижегородской области Валерием Шанцевым в Минске.

«Подчеркиваю - это не российский язык. Это наш общий с вами язык, который мы создавали годами. Он совершенствуется, развивается как живая ткань. И мы вместе с вами немало вложили в совершенствование этого языка», - заявил Лукашенко.

Он также назвал критику за наличие в стране двух официальных языков несправедливой. «То, что мы белорусский язык не забываем, так и должно быть. Это хорошо, что у белорусов есть свой язык. Чего нас в этом упрекать?» - возмутился глава Белоруссии, отметив, что большинство граждан республики разговаривают на русском языке.

Лукашенко также признал, что на Западе Белоруссия никому не нужна. «Там такого добра, как Беларусь, хватает и без нее», - сказал президент.

При этом он подчеркнул, что не собирается ссориться ни с Россией, ни с Западом, сообщает «Интерфакс».