Белоруссия объявила о повышении тарифов на транзит российской нефти с 1 февраля

Министерства антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии постановлением от 30 декабря 2016 года объявило о повышении с 1 февраля 2017 года тарифов на транзит российской нефти по трубопроводам республики.

В соответствии с текстом документа, опубликованного на Национальном правовом портале, тариф на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба» по маршруту Унеча (Высокое) - Адамова Застава повышен с 267,32 до 287,90 российских рублей за тонну нетто, по маршруту Унеча (Высокое) - Броды - с 114,82 российских рублей до 123,66 российских рублей, - сообщает ТАСС.

Определены также тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба» при осуществлении расчетов в иностранной валюте. В частности, тарифы на транспортировку нефти по маршруту Невель - Полоцк - ОАО «Нафтан» составит 35,16 российских рублей за тонну нетто (без НДС), по маршруту Унеча (Высокое) - Полоцк - ОАО «Нафтан» - 134,96 российских рублей, по маршруту Унеча (Высокое) - Мозырь - ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» - 61,36 российских рублей.

Ранее Белоруссия предлагала повысить тариф на транзит российской нефти по своей территории на 20,5 процента. «Транснефть», в свою очередь, считала обоснованным рост тарифов по двум веткам «Дружбы» через Гомель на 5,8 процента, через Полоцк - на 11,76 процента.

- «Полоцктранснефть Дружба» уведомил нас письмом о своем согласии на предложенный нами после проведенного анализа тариф с повышением на 11,76 процента. «Гомельтранснефть Дружба» на предложенную индексацию в 5,8 процента не согласился. Об этом мы уведомили регулятора - Федеральную антимонопольную службу России. Теперь, согласно подписанной между странами методики, дальнейшими переговорами будет заниматься с российской стороны ФАС, - заявил 26 декабря минувшего года официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.

27 декабря начальник управления топливно-энергетического комплекса ФАС Дмитрий Махонин отметил, что тариф на транспортировку нефти из РФ для белорусской «Гомельтранснефть Дружба» будет повышен на 7,7 процента в 2017 году вместо ранее запрашиваемых 20,5 процента и предложенных «Транснефтью» 5,8 процента.

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