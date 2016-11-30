Белоруссия направила России предложения по вопросам нефти и газа
Белоруссия направила предложения по вопросам поставки нефти и газа российской стороне, сообщил министр энергетики Владимир Потупчик.
По его словам, Минск и Москва намерены на этой неделе провести очередной раунд переговоров.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве, но лидеры двух стран так и не договорились по газовому вопросу.
Позже представители «Газпрома» сообщили, что Белоруссия до сих пор не оплатила долг за газ в размере 340 миллионов долларов. Об этом сообщает «Интерфакс».
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