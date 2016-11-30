Белоруссия направила России предложения по вопросам нефти и газа

Белоруссия направила предложения по вопросам поставки нефти и газа российской стороне, сообщил министр энергетики Владимир Потупчик.

По его словам, Минск и Москва намерены на этой неделе провести очередной раунд переговоров.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве, но лидеры двух стран так и не договорились по газовому вопросу.

Позже представители «Газпрома» сообщили, что Белоруссия до сих пор не оплатила долг за газ в размере 340 миллионов долларов. Об этом сообщает «Интерфакс».