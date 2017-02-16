Белоруссия купила нефть у Ирана
Белорусская компания «Белойл» заключила контракт на закупку 80 тысяч тонн нефти у Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) на фоне ограничения поставок из России.
По данным источников, загрузка танкеров может начаться уже 20 февраля. Предполагается, что иранская нефть будет сначала доставлена в порт Одесса в Черном море либо Вентспилс в Балтийском море, а затем по железной дороге транспортирована на территорию Белоруссии.
Белоруссия в 2016 году вела переговоры с Россией о снижении цен на газ. С июля 2016 года Россия более чем на треть сократила поставки нефти в Белоруссию, реагируя на существующую, с точки зрения российской стороны, недоплату за поставленный природный газ, сообщает ТАСС.
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