Белоруссия готова впускать в страну по паспортам ДНР и ЛНР

Белоруссия готова впускать на территорию страны всех прибывающих из зоны украинского конфликта даже без наличия паспорта, удостоверяющего личность, заявил министр внутренних дел Белоруссии Игорь Шуневич на пресс-конференции в Минске.

- В рамках действующего законодательства наличие или отсутствие паспорта не важно (для граждан, которые прибывают в Белоруссию из зоны конфликта на Украине), - цитирует «Интерфакс» слова Шуневича.

Он также уточнил, что с юридической точки зрения паспорт ДНР, ЛНР или другой документ, если гражданин прибывает из Украины, может быть использован для рассмотрения в индивидуальном порядке для принятия решения о пребывании этого человека в Белоруссии.

Шуневич уточнил, что пока никто из сотрудников МВД не видел вживую паспорта ДНР или ЛНР.

Ранее Владимир Путин подписал указ «О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». Согласно документу, паспорта будут считаться действительными до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины.

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