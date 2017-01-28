Белоруссия должна России за газ более полумиллиарда долларов
Газовый долг Белоруссии перед Россией превысил полмиллиарда долларов. Вице премьер РФ Аркадий Дворкович отметил, что Минск и Москва продолжают переговоры по этому вопросу.
Дворкович отметил, что долг составляет около 550 миллионов долларов, сообщает РГ. Ранее Минск заявил, что цена за газ является несправедливой.
Россия настаивает, что Минск должен оплатить топливо по первоначальной формуле. Стороны уже год обсуждают данный вопрос, однако урегулировать конфликт не удается.
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