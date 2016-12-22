МИД Белоруссии выразил послу РФ протест по поводу высказываний российского ученого

Советник-посланник посольства РФ в Минске Вадим Гусев был вызван в Министерство иностранных дел Белоруссии в связи с высказываниями российского ученого Решетникова.

«В ходе встречи в МИД российскому дипломату был заявлен протест в связи с растиражированными СМИ высказываниями директора федерального государственного научного бюджетного учреждения «Российский институт стратегических исследований» Решетникова Л.П. в адрес Республики Беларусь», — цитирует текст сообщения RT.

Отмечается, что «была дана принципиальная оценка в отношении необоснованности по сути и категорической неприемлемости по форме подобных заявлений», так как «они абсолютно не соответствуют стратегическому характеру белорусско-российских отношений».

Ранее в интернете было распространено видео с высказываниями Решетникова, который утверждает, что в Белоруссии «все движется по украинскому сценарию», а белорусский язык якобы был создан постановлением бюро ЦК ВКП(б).

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Места: Россия, СНГ
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