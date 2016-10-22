МИД Белоруссии вручил ноту послу Украины в связи с ситуацией с самолетом

В министерство иностранных дел Белоруссии вызван временный поверенный в делах Украины в Белоруссии Валерий Джигун.

- В ходе встречи в МИД руководителю украинской дипмиссии была вручена нота, в которой белорусская сторона заявила протест в связи с действиями компетентных органов Украины по принудительному возврату белорусского воздушного судна авиакомпании «Белавиа», совершавшего 21 октября 2016 года регулярный рейс В2 840 по маршруту Киев - Минск, - говорится в сообщении МИД Белоруссии.

В Минске ждут официальных извинений, а также требуют возместить финансовый ущерб.

Как сообщалось, самолет авиакомпании «Белавиа» вернули в аэропорт «Жуляны» (Киев) под угрозой поднять истребители.