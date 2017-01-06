В Белоруссии убита настоятельница православного монастыря

В Минской области убита настоятельница Cвято-Ксениевского монастыря матушка Василиcса.

Инцидент произошел в ночь на 6 января. Предполагается, что настоятельница подверглась нападению одной из болящих послушниц. В пресс-службе белорусской православной церкви отметили, что таковых в монастыре много, передает агентство Sputnik.

В правоохранительных органах факт убийства подтвердили. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, подозреваемая задержана. В отношении нее будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

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