В Белоруссии убита настоятельница православного монастыря

В Минской области убита настоятельница Cвято-Ксениевского монастыря матушка Василиcса.

Инцидент произошел в ночь на 6 января. Предполагается, что настоятельница подверглась нападению одной из болящих послушниц. В пресс-службе белорусской православной церкви отметили, что таковых в монастыре много, передает агентство Sputnik.

В правоохранительных органах факт убийства подтвердили. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, подозреваемая задержана. В отношении нее будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.