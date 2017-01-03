В Белоруссии открыли новое месторождение нефти, сообщили в пресс-службе белорусского нефтегазодобывающего объединения «Белоруснефть».

Как отмечается в материале, месторождение, открытое в пределах промежуточного блока регионального Речицко-Вишанского разлома Припятского прогиба, получило название «Угольское».

Специалисты оценили геологические запасы нового месторождения в 1,695 миллиона тонн нефти. В 2017 году будет начато бурение разведочной скважины.

Нефть с месторождения относится к категории труднодоступных запасов. Она находится на большой глубине в низкопроницаемом коллекторе, сообщает «РИА Новости».