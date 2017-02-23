В Белоруссии назвали истерией шумиху вокруг совместных с РФ учений «Запад-2017»

Министр обороны Белоруссии Андрей Равков назвал истерией публикации в СМИ по поводу перемещения российской военной техники на белорусскую территорию в рамках учений «Запад-2017».

По его словам, нагнетаемая в последнее время отдельными «экспертами» истерия по поводу якобы возможной оккупации Белоруссии российскими войсками — не более чем попытка неких маргинальных структур получить политические дивиденды или повысить свой рейтинг за счет эксплуатации темы белорусско-российских взаимоотношений.

Министр также напомнил, что подобные учения проводятся раз в два года, поочередно на территориях Белоруссии и России.

Равков также рекомендовал «экспертам» заглянуть в нормативные правовые документы.

Он подчеркнул, что никакой угрозы суверенитету Белоруссии совместное стратегическое учение «Запад-2017» не несет, так как все передвижения техники контролируются белорусской стороной. Об этом сообщает «РИА Новости».