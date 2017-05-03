В Белом доме не согласились с мнением главы ФБР о России

Белый дом не согласился с мнением директора ФБР США Джеймса Коми, заявившего, что Россия является величайшей угрозой на Земле.

По словам пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, президент США Дональд Трамп считает угрозу, исходящую от КНДР с ее потенциалом ядерного оружия, тем, что угрожает жизни американцев и союзников.

Заявление Коми о вмешательстве России в президентские выборы в США представитель Белого дома назвал мнением ФБР, сообщает RT.

Ранее директор ФБР США Джеймс Коми заявил, что Россия представляет собой самую крупную угрозу на Земле, исходя из ее намерений и возможностей. Он также заявил, что Россия, воодушевленная исходом прошлогодних президентских выборов в США, и по сей день активно пытается влиять на американскую политику.

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Места: Россия, США
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