В Белом доме рассказали о надежде Трампа на возврат Крыма Украине

Президент США Дональд Трамп ждет от Москвы действий по возвращению Крыма Украине, заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. По его словам, позиция Трампа в отношении России останется «жесткой».

- Он продолжает поднимать вопрос, связанный с Крымом, захват которого допустила предыдущая администрация, - цитирует «Интерфакс» слова Спайсера.

Президент США Дональд Трамп заявлял во время избирательной кампании, что, в случае победы на выборах, рассмотрит вопрос о признании Крыма территорией России. При этом он отметил, что «следует иметь ввиду» предпочтения жителей полуострова.

Референдум по вопросу присоединения Крыма к России прошел на полуострове 16 марта 2014 года. Явка составила более 80 процентов. В итоге за присоединение к составу РФ проголосовали 96,77 процентов избирателей Республики Крым и 95,6 процентов избирателей Севастополя. Украина, США и Евросоюз не признали независимость полуострова и его воссоединение с Россией.