В Белом доме рассказали о надежде Трампа на возврат Крыма Украине

Президент США Дональд Трамп ждет от Москвы действий по возвращению Крыма Украине, заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. По его словам, позиция Трампа в отношении России останется «жесткой».

- Он продолжает поднимать вопрос, связанный с Крымом, захват которого допустила предыдущая администрация, - цитирует «Интерфакс» слова Спайсера.

Президент США Дональд Трамп заявлял во время избирательной кампании, что, в случае победы на выборах, рассмотрит вопрос о признании Крыма территорией России. При этом он отметил, что «следует иметь ввиду» предпочтения жителей полуострова.

Референдум по вопросу присоединения Крыма к России прошел на полуострове 16 марта 2014 года. Явка составила более 80 процентов. В итоге за присоединение к составу РФ проголосовали 96,77 процентов избирателей Республики Крым и 95,6 процентов избирателей Севастополя. Украина, США и Евросоюз не признали независимость полуострова и его воссоединение с Россией.

Новости по теме
Теги:
Следующая новость Новый глава Минфина США заявил о сохранении антироссийских санкций

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО