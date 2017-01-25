В Белом доме призвали оставить младшего сына Трампа в покое
Белый дом призвал оставить в покое 10-летнего сына президента США Дональда Трампа Бэррона.
Как отмечается в сообщении пресс-службы ведомства, дети президентов могут расти вне политической сферы, к которой приковано большое внимание. Уточняется также, что данное правило является традиционным для США.
- Мы ценим ваше сотрудничество по данному вопросу, - говорится в тексте заявления, обращенного к представителям СМИ.
Ранее пользователи соцсетей заметили безучастный вид Бэррона во время инаугурации Трампа, а также на то, как он резко отдернул свою руку от руки матери во время парада, сообщает ТАСС.
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