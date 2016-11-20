В Белом доме подтвердили рассмотрение Митта Ромни на пост госсекретаря США
Новый вице-президент Майк Пенс объявил, что кандидатура Митта Ромни действительно рассматривается на пост госсекретаря США.
Накануне Трамп провел встречу с Ромни, сообщает "Интерфакс". Переговоры длились около полутора часов. Стороны положительно оценили результаты встречи. Известно, что Трамп и Ромни обсудили мировые проблемы и роль США в международных процессах.
Митт Ромни выдвигался на выборы президента в 2012 году в качестве кандидата. Ранее Ромни неоднократно выступал с критикой Трампа.
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