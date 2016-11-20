В Белом доме подтвердили рассмотрение Митта Ромни на пост госсекретаря США

Новый вице-президент Майк Пенс объявил, что кандидатура Митта Ромни действительно рассматривается на пост госсекретаря США.

Накануне Трамп провел встречу с Ромни, сообщает "Интерфакс". Переговоры длились около полутора часов. Стороны положительно оценили результаты встречи. Известно, что Трамп и Ромни обсудили мировые проблемы и роль США в международных процессах.

Митт Ромни выдвигался на выборы президента в 2012 году в качестве кандидата. Ранее Ромни неоднократно выступал с критикой Трампа.