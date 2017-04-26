В Белом доме обескуражены решением суда о мигрантах

Глава аппарата Белого дома Райнс Прибас не скрывал своего удивления после решения суда Сан-Франциско о миграционном решении президента.

Суд заблокировал во вторник распоряжение Белого дома о прекращении финансирования городов-убежищ для нелегалов, которые ограничивают сотрудничество с миграционными властями, отмечает РИА Новости.

Тот же суд в Сан-Франциско ранее заблокировал действие иммиграционного указа Трампа, который временно запрещал въезд в страну гражданам ряда стран Ближнего Востока и Африки.

Президент США Дональд Трамп грозил урезать финансирование городов, которые принимают у себя нелегальных иммигрантов и отказываются выдавать их властям.

«Девятый окружной суд спятил», — заявил журналистам Прибас, добавив, что власти подадут апелляцию на это решение.

Новости по теме
Теги:
Места: США
Следующая новость Назван разочаровывающий сразу после покупки автомобиль

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО