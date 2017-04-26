В Белом доме обескуражены решением суда о мигрантах

Глава аппарата Белого дома Райнс Прибас не скрывал своего удивления после решения суда Сан-Франциско о миграционном решении президента.

Суд заблокировал во вторник распоряжение Белого дома о прекращении финансирования городов-убежищ для нелегалов, которые ограничивают сотрудничество с миграционными властями, отмечает РИА Новости.

Тот же суд в Сан-Франциско ранее заблокировал действие иммиграционного указа Трампа, который временно запрещал въезд в страну гражданам ряда стран Ближнего Востока и Африки.

Президент США Дональд Трамп грозил урезать финансирование городов, которые принимают у себя нелегальных иммигрантов и отказываются выдавать их властям.

«Девятый окружной суд спятил», — заявил журналистам Прибас, добавив, что власти подадут апелляцию на это решение.