В Белом доме нашли замену главе Госдепа

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ближайшее время может быть отправлен в отставку.

Администрация президента Дональда Трампа разработала план кадровых перестановок, согласно которому Тиллерсона сменит Марк Помпео, возглавляющий в настоящий момент ЦРУ. Место Помпео займет демократ и сенатор от штата Арканзас Том Коттон, пишет издание The New York Times со ссылкой на собственные источники.

Предполагается, что смена кадров будет проведена перед новогодними праздниками или разу после них. По сведениям издания, перестановки одобрены рядом высокопоставленных чиновников администрации. Однако пока неизвестно, согласен ли с ними сам глава государства.

Ранее СМИ неоднократно сообщали о возникающих трениях между Тиллерсоном и Трампом. По словам одного из сенаторов, президент США уничтожает все достижения главы Госдепа по северокорейскому и иранскому вопросам.