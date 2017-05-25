В Белом доме готовятся «осложнить жизнь России»

Увеличение расходов НАТО на оборону осложнит жизнь России, считает высокопоставленный представитель Белого дома, сопровождающий президента США Дональда Трампа в международном турне.

По его словам, чем больше страны-члены НАТО тратят на оборону, тем хуже для России, так как Европа станет еще более сильной.

Он также отметил, что Трамп делает все, чтобы повысить способность НАТО сдерживать любую агрессию со стороны России, сообщает «РИА Новости».