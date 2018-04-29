У Белого дома украли посаженный президентами США и Франции дуб

С лужайки Белого дома пропал посаженный президентами США и Франции Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном саженец дуба.

В Белом доме исчезновение дерева никак не прокомментировали.

Лидер Франции Эммануэль Макрон вместе с супругой Бриджит посетили Вашингтон на 250-летие отношений между странами, передает РИА «Новости». В подарок они привезли саженец дуба из леса Белло, где в 1918 году произошло крупнейшее сражение с участием американцев в Первой мировой войне.

Вместе с президентом США и его женой Меланьей Трамп они посадили деревце на лужайке возле Белого дома