У Белого дома украли посаженный президентами США и Франции дуб
С лужайки Белого дома пропал посаженный президентами США и Франции Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном саженец дуба.
В Белом доме исчезновение дерева никак не прокомментировали.
Лидер Франции Эммануэль Макрон вместе с супругой Бриджит посетили Вашингтон на 250-летие отношений между странами, передает РИА «Новости». В подарок они привезли саженец дуба из леса Белло, где в 1918 году произошло крупнейшее сражение с участием американцев в Первой мировой войне.
Вместе с президентом США и его женой Меланьей Трамп они посадили деревце на лужайке возле Белого дома
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