Белка едва не сорвала досрочное голосование в Огайо

Досрочное голосование на выборах президента США в штате Огайо оказалось под угрозой срыва из-за белки – животное спровоцировало короткое замыкание на подстанции в округе Майами.

Перебои с электроэнергией вынудили избирательную комиссию прибегнуть к бумажным бюллетеням, рассказал CNN ее представитель Эрик Морган.

Инцидент произошел 31 октября. На устранение аварии потребовалось несколько часов. За это время бумажными бюллетенями воспользовались порядка 300 человек.

В настоящее время в США уделяется особое внимание любым инцидентам, связанным с голосованием на выборах. Ранее Дональд Трамп заявил, что победу его сопернице Хиллари Клинтон могут обеспечить только фальсификации.