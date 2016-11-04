Белка едва не сорвала досрочное голосование в Огайо
Досрочное голосование на выборах президента США в штате Огайо оказалось под угрозой срыва из-за белки – животное спровоцировало короткое замыкание на подстанции в округе Майами.
Перебои с электроэнергией вынудили избирательную комиссию прибегнуть к бумажным бюллетеням, рассказал CNN ее представитель Эрик Морган.
Инцидент произошел 31 октября. На устранение аварии потребовалось несколько часов. За это время бумажными бюллетенями воспользовались порядка 300 человек.
В настоящее время в США уделяется особое внимание любым инцидентам, связанным с голосованием на выборах. Ранее Дональд Трамп заявил, что победу его сопернице Хиллари Клинтон могут обеспечить только фальсификации.
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