В Белгородской области приготовят гигантскую яичницу
В Новооскольском районе Белгородской области участники межрегионального фестиваля традиционной культуры и быта «Фомина яишня» намерены установить кулинарный рекорд.
В ходе проведения мероприятия будет приготовлена самая большая в России яичница. Для этой цели используют 12 тысяч яиц. В районной администрации сообщили, что переговоры с регистрационной палатой о фиксации рекорд уже ведутся, передает ТАСС.
Фестиваль проводится ежегодно в первое воскресенье после Пасхи. В нынешнем году он состоится 22 апреля.
Следующая новость Власти Шотландии назвали сроки проведения референдума о независимости
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии