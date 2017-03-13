В Белгородской области приготовят гигантскую яичницу

В Новооскольском районе Белгородской области участники межрегионального фестиваля традиционной культуры и быта «Фомина яишня» намерены установить кулинарный рекорд.

В ходе проведения мероприятия будет приготовлена самая большая в России яичница. Для этой цели используют 12 тысяч яиц. В районной администрации сообщили, что переговоры с регистрационной палатой о фиксации рекорд уже ведутся, передает ТАСС.

Фестиваль проводится ежегодно в первое воскресенье после Пасхи. В нынешнем году он состоится 22 апреля.