В Белгороде эвакуировали людей из девяти зданий

В Белгороде полиция провела эвакуацию людей из девяти зданий после звонков о заложенных бомбах.

Анонимные звонки начали поступать правоохранителям около пяти часов вечера. Эвакуация проводилась в гостиницах, ресторане, торгово-развлекательном центре, на рынке и других зданиях.

Два из них уже проверены на предмет наличия взрывных устройств. Информация не подтвердилась, рассказал «Интерфаксу» информированный источник.

Телефонные террористы активизировались более недели назад. По ряду городов России прокатилась волна звонков заложенных бомбах. В общей сложности были эвакуированы свыше 100 тысяч человек. Все звонки оказались ложными.