В Бельгию могут вернуться до пяти тысяч боевиков
Министр внутренних дел Бельгии Ян Ямбон выразил опасение по поводу того, что многие бельгийские джихадисты, воюющие в Сирии, начнут возвращаться на родину. Так министр оценил ситуацию с безопасностью в стране год спустя после терактов в Париже.
Он сообщил, что 117 человек уже вернулись. Половина из них сейчас находится в тюрьме, другие - под надзором.
Глава МВД также призвал общество и спецслужбы быть готовыми к такому развитию событий, сообщает "Интерфакс".
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