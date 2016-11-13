В Бельгию могут вернуться до пяти тысяч боевиков

Министр внутренних дел Бельгии Ян Ямбон выразил опасение по поводу того, что многие бельгийские джихадисты, воюющие в Сирии, начнут возвращаться на родину. Так министр оценил ситуацию с безопасностью в стране год спустя после терактов в Париже.

Он сообщил, что 117 человек уже вернулись. Половина из них сейчас находится в тюрьме, другие - под надзором.

Глава МВД также призвал общество и спецслужбы быть готовыми к такому развитию событий, сообщает "Интерфакс".