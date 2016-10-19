Бельгийские депутаты не исключили причастности своей армии к ударам в Сирии

Фламандские депутаты социалисты Дирк ван дер Мален и Аден Топ считают, что Бельгия вполне может быть причастна к бомбардировкам мирных объектов в Сирии, поскольку деятельность военных подразделений королевства скрывается от общественности и проверить ее нет никакой возможности.

- Мы готовы поверить на слово министру обороны. Но, поскольку Бельгия не публикует никаких данных о зонах своих ударов, причастность Бельгии не может быть полностью исключена, - цитирует заявление депутатов ТАСС со ссылкой на газету La Libre Belgique.

По словам Ван дер Малена и Топа, Бельгия на протяжении многих лет является наименее транспарентной страной в своих военных операциях среди государств ЕС.

- Недостаток информации может легко использоваться в пропагандистских целях. Любые обвинения было бы легко опровергнуть, если бы информации о действиях бельгийских ВВС было достаточно, - заявили они.

Ранее сообщалось, что российское Министерство обороны обвинило бельгийские ВВС в нанесении авиаудара по мирным объектам в селении Хассаджек под Алеппо в Сирии с применением истребителей-бомбардировщиков F-16, в результате чего были разрушены два жилых дома, погибли минимум шестеро мирных граждан и еще четверо получили ранения различной степени тяжести.

В Министерстве обороны Бельгии категорически отвергают участие в обстреле. Посол РФ вызван в МИД королевства по поводу инцидента.