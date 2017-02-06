Бельгийские депутаты доложат Европарламенту о гуманитарной деятельности РФ в Сирии
Итоги рабочей поездки делегации бельгийских парламентариев в сирийский город Алеппо будут отражены в специальном, детальном докладе. Депутаты намерены скрупулезно изучить гуманитарную помощь местному населению со стороны России.
Группа бельгийских парламентариев представит в Европарламенте доклад о российской гуманитарной помощи населению Сирии после посещения лагеря беженцев Джебрин в Алеппо, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
«По итогам поездки в Алеппо бельгийские парламентарии подготовят обширный доклад о российской гуманитарной помощи местному населению, который будет озвучен на заседании Федерального парламента Бельгии и Европарламента», - говорится в сообщении.
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