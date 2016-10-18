Бельгийская полиция задержала 15 человек по подозрению в терроризме
В ходе массовых проверок в бельгийских городах Антверпен и Гент правоохранительные органы страны задержали 15 человек, которые подозреваются в причастности к террористической деятельности.
Как отметили в полиции страны, нынешние задержания не связаны с расследованием терактов в Брюсселе в марте 2016 года, - сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.
Все взятые под стражу граждане могут быть причастны к финансированию терроризма и вербовке боевиков для ведения боевых действий в Ираке и Сирии.
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