Бельгийская полиция задержала 15 человек по подозрению в терроризме

В ходе массовых проверок в бельгийских городах Антверпен и Гент правоохранительные органы страны задержали 15 человек, которые подозреваются в причастности к террористической деятельности.

Как отметили в полиции страны, нынешние задержания не связаны с расследованием терактов в Брюсселе в марте 2016 года, - сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Все взятые под стражу граждане могут быть причастны к финансированию терроризма и вербовке боевиков для ведения боевых действий в Ираке и Сирии.