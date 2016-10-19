Бельгия ответила на российские обвинения в бомбардировке жилых объектов в Сирии

Бельгийская авиация не наносила ударов по селению Хассанджек в сирийской провинции Алеппо, потому что в эти дни боевых вылетов не производилось. Такое заявление сделал министр обороны страны Стевен Вандепут, комментируя заявление российской стороны о причастности бельгийских бомбардировщиков F-16 к гибели как минимум шестерых мирных жителей.

- Обычно мы не сообщаем, где проводим операции, но в течение этих дней мы не залетали в указанный район, - цитирует Вандепута «Интерфакс» со ссылкой на интервью военачальника каналу Radio 1.

По словам министра, Бельгия уважительно относится к правилам ведения боевых операций, соответственно военная авиация не поднимается в воздух, если на сто процентов не уверена в том, что намеченные цели являются центрами скопления боевиков ДАИШ (запрещенная в РФ организация).

- Всегда необходимо избегать побочного ущерба. Нельзя допускать никаких сомнений относительно цели, которая должна быть на сто процентов связанной с террористическими группировками, - сказал Вандепут, подчеркнув, что считает обвинения со стороны России частью тактики, направленной на то, чтобы посеять раздор в коалиции.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило том, что бельгийские истребители осуществили удар по мирным объектам, в результате чего разрушены два жилых дома, погибли шесть человек и еще четверо получили ранения различной степени тяжести.

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