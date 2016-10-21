Бельгия отрицает причастность к удару по сирийскому Хассаджеку

Российская сторона предоставила информацию о присутствии самолетов ВВС Бельгии в районе сирийского Хассаджека, который был обстрелян с воздуха. Брюссель продолжает отрицать свою причастность к инциденту и называет данные российских военных некорректными.

18 октября по сирийскому селению Хассаджек в провинции Алеппо был нанесен воздушный удар. Погибли шесть мирных жителей, еще четверо получили ранения. По данным российских военных, в этом районе были зафиксированы два истребителя F-16 ВВС Бельгии, напоминает РИА Новости.

Сегодня в МИД России был вызван посол Бельгии в Москве Алекс ван Меувен. Первый замминистра иностранных дел России Владимир Титов заявил, что вызывает недоумение продолжающееся упорное отрицание бельгийской стороной факта нанесения 18 октября этого года самолетами ВВС Бельгии авиаудара в пригороде Алеппо, в результате которого погибли мирные жители.

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