В Бельгии задержали группу подростков по подозрению в подготовке терактов
В Бельгии правоохранители задержали десятерых подростков, которые планировали осуществление терактов во время рождественских ярмарок.
По словам представителя федеральной прокуратуры Эрика Ван Дера, задержанные были рекрутированы террористическими организациями. Инструкции по изготовлению взрывных устройств или убийствам людей они получали посредством интернета, сообщает издание Laatste Nieuws.
Газета отмечает, что в настоящее время террористическая группировка ДАИШ (запрещена в России) ведет вербовку среди подростков из числа мусульман, проживающих в европейски странах, для совершения терактов их руками.
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