В Бельгии установят памятник Петру I

Бронзовый памятник Петру I планируют установить в бельгийском городе Льеж в честь 300-летия посещения города российским императором.

По предварительным подсчетам, проект обойдется в 80 тысяч евро. Часть денег собираются получить с помощью пожертвований, отмечает Life.ru.

Император посещал провинцию Льеж в 1717 году.

Золотой век Льежа пришелся на начало XVI века, когда епископскую кафедру занимал Эрар из рода Ламарков. При нем Льеж стал центром производства оружия, который к XIX веку вырос в один из первых современных угледобывающих и сталелитейных центров.

Впоследствии противоречия между епископами и горожанами обострились. Демократические принципы управления городом были окончательно отменены в 1681 году. Во время войн за английское и испанское наследство на рубеже XVIII века, Льеж пострадал как от англичан, так и от французов.

Льежская революция 1789 года положила конец политическому господству епископата.