В Бельгии установят памятник Петру I

Бронзовый памятник Петру I планируют установить в бельгийском городе Льеж в честь 300-летия посещения города российским императором.

По предварительным подсчетам, проект обойдется в 80 тысяч евро. Часть денег собираются получить с помощью пожертвований, отмечает Life.ru.

Император посещал провинцию Льеж в 1717 году.

Золотой век Льежа пришелся на начало XVI века, когда епископскую кафедру занимал Эрар из рода Ламарков. При нем Льеж стал центром производства оружия, который к XIX веку вырос в один из первых современных угледобывающих и сталелитейных центров.

Впоследствии противоречия между епископами и горожанами обострились. Демократические принципы управления городом были окончательно отменены в 1681 году. Во время войн за английское и испанское наследство на рубеже XVIII века, Льеж пострадал как от англичан, так и от французов.

Льежская революция 1789 года положила конец политическому господству епископата.

Новости по теме
Теги:
События: культура
Следующая новость Россияне сократили повседневные расходы до минимума за пять лет

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО