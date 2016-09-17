В Бельгии применили эвтаназию к ребенку
Впервые с момента принятия закона об эвтаназии несовершеннолетних в Бельгии совершили этот процесс с ребенком.
– К счастью, очень мало детей, которые рассматриваются в такой связи, но это не означает, что мы должны отказывать им в праве на достойную смерть, – сказал председатель Федеральной комиссии по контролю и оценке эвтаназии. Ребенок, к которому была применена норма, был безнадежно болен, сообщает «Интерфакс».
Возраст ребенка не уточняется. По закону, эвтаназия в Бельгии может применяться к детям, находящимся в сознании. Кроме того, на это должны дать согласие родители.
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