В Бельгии применили эвтаназию к ребенку

Впервые с момента принятия закона об эвтаназии несовершеннолетних в Бельгии совершили этот процесс с ребенком.

– К счастью, очень мало детей, которые рассматриваются в такой связи, но это не означает, что мы должны отказывать им в праве на достойную смерть, – сказал председатель Федеральной комиссии по контролю и оценке эвтаназии. Ребенок, к которому была применена норма, был безнадежно болен, сообщает «Интерфакс».

Возраст ребенка не уточняется. По закону, эвтаназия в Бельгии может применяться к детям, находящимся в сознании. Кроме того, на это должны дать согласие родители.