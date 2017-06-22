В Бельгии появился памятник Петру I

В бельгийском городе Льеж состоялось торжественной открытие памятника Петру I. Мероприятие было приурочено к 300-летию визита российского императора.

Автором памятника является российский скульптор Александр Таратынов. На создание 2,5-метрового монумента ему потребовалось около года, сообщает «ТВ Центр». Скульптуру, отлитую из бронзы, установили на площади Святого Петра.

По словам губернатора провинции Льеж Эрве Жамара, открытие памятника свидетельствует о монументальности отношений между Бельгией и Россией. Старт их развитию и был дан визитом Петра I три сотни лет назад.