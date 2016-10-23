В Бельгии кондитеры изготовили самый большой в мире эклер

Кондитеры бельгийского города Вервье приготовили шоколадный эклер длинной немногим более 676 метров. Это самый большой эклер в мире.

Над уникальным пирожным около трех часов трудились более 20 кондитеров. На изготовление пирожного ушло 70 кг сливочного масла, 2 тыс. яиц, 50 кг муки и 300 литров молока. Все эти ингредиенты на общую сумму в 1,5 тыс. евро были предоставлены спонсорами.

Выручка от продажи около 6 тысяч кусочков от гигантского эклера пойдет на благотворительные цели, сообщает «Интерфакс».