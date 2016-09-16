В Бельгии в ходе антитеррористической операции задержаны два джихадиста
Антитеррористическая служба бельгийской федеральной полиции провела обыски по месту жительства людей, подозреваемых в причастности к джихадистским кругам.
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на один из телеканалов.
Обыски прошли накануне в Брюсселе и Льеже.
Как подтвердила федеральная прокуратура, в итоге полицейской операции задержаны два человека, одного из которых подозревают в участии в террористической организации.
По данным канала, он вел через интернет-мессенджер активную переписку, в которой сообщал о своей подготовке к теракту. Правоохранители сочли эту угрозу достаточно серьезной, чтобы провести операцию.
Следующая новость Новый глава УЕФА станет главой комитета ФИФА по проведению ЧМ-2018
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии