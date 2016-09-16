В Бельгии в ходе антитеррористической операции задержаны два джихадиста

Антитеррористическая служба бельгийской федеральной полиции провела обыски по месту жительства людей, подозреваемых в причастности к джихадистским кругам.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на один из телеканалов.

Обыски прошли накануне в Брюсселе и Льеже.

Как подтвердила федеральная прокуратура, в итоге полицейской операции задержаны два человека, одного из которых подозревают в участии в террористической организации.

По данным канала, он вел через интернет-мессенджер активную переписку, в которой сообщал о своей подготовке к теракту. Правоохранители сочли эту угрозу достаточно серьезной, чтобы провести операцию.