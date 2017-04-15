В Белфасте почтили память жертв «Титаника»

В Белфасте состоялась поминальная служба в память погибших при крушении трансатлантического парохода «Титаник». Накануне 105 годовщины в мемориальном саду на территории мэрии собрались около сотни родственников, историков и неравнодушных к трагедии людей.

Также памятные мероприятия прошли в Ливерпуле, где был построен корабль, и Саутгемптоне, откуда «Титаник» отправился в свое первое и последнее плавание, сообщает ТАСС.

Пароход потерпел крушение в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года при столкновении с айсбергом. Обломки «Титаника» находятся на глубине более 3,7 тыс. метров в северной части Атлантического океана. В результате многочисленных экспедиций со дна были подняты тысячи различных предметов.

Не менее памятным сувениром, пополнившим музейную или частную коллекцию, станет рамка с фрагментом воздушного шара «Мортон», на котором в июле 2016 года Федор Конюхов совершил кругосветное путешествие. В ходе полета он установил мировой рекорд, облетев землю за 268 часов и 20 минут. Обладателем подарка уже стал известный чемпион интеллектуальных игр Анатолий Вассерман.

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