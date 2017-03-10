Беленов и Калачев попали в Команду недели FIFA 17

Голкипер «Уфы» Александр Беленов и защитник «Ростова» Тимофей Калачев попали в «Команду недели 25» по версии футбольного симулятора FIFA 17.

Вратарь футбольного клуба «Уфа» Александр Беленов отразил очередной пенальти в этом сезоне, не позволив забить с 11-метровой отметки форварду «Терека» Бекиму Балаю в гостевом матче 18-го тура РФПЛ. Для Беленова этот отраженный пенальти стал четвертым в текущем сезоне. Таким образом, он сравнялся с лидером по этому показателю Юрием Шишкиным, который в сезоне-1993, выступая за «Океан» из Находки, также парировал четыре пенальти.

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев сделал в матче 18-го тура чемпионата России с «Томью» три результативные передачи и вышел на первое место в списке ассистентов премьер-лиги-2016/17. На счету белорусского полузащитника восемь передач в 15 матчах. Всего на счету Калачева теперь значатся 62 передачи в матчах чемпионата России. Кроме того, он принял участие в матче «Ростов» - «Манчестер Юнайтед», сделав результативный пас на Александра Бухарова.

EA Sports еженедельно представляет команду, которую можно использовать в режиме Ultimate Team футбольного симулятора FIFA 17. Состав лучших определяется на основе реальных заслуг футболистов за этот период.

«Русская планета» предлагает читателям проверить свою интуицию, ответив на вопрос о том, сколько игроков отечественной Премьер-лиги окажется в «Ultimate Team» через 7 дней?

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