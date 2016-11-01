«Белавиа» представила доказательство угроз со стороны украинских диспетчеров

Согласно расшифровке записи переговоров между воздушным судном авиакомпании «Белавиа» и украинским диспетчером, экипажу самолета пригрозили поднять в воздух боевую авиацию в случае его невозврата в Киев.

Официальные источники в Белоруссии подтвердили, что запись переговоров между командиром судна Boeing компании «Белавиа» и диспетчером «Киев-Радар» содержит информацию, согласно которой экипажу самолета поступило указание срочно вернуться на аэродром «Жуляны».

«За невыполнение будет поднята боевая авиация на перехват», - значится в расшифровке записи.

В конце октября пассажирский Boeing-737 авиакомпании «Белавиа» выполнял рейс по маршруту аэродром «Жуляны» (Киев) – Минск. Указание от диспетчера Управления воздушного движения районного центра «Киев» в адрес экипажа самолета поступило перед входом боинга в воздушное пространство Белоруссии.

Командир экипажа «Белавиа» поинтересовался причиной переданных указаний и получил ответ диспетчера: «В эфир не могу передать. По прибытии все узнаете». Кроме того, украинский диспетчер добавил, что «информация о вашем возврате на аэродром «Жуляны» поступила от военного руководства».

В результате переговоров белорусское воздушное судно вернулось на место вылета. После вынужденной посадки украинские органы правопорядка сняли с рейса одного пассажира. В связи с инцидентом в адрес руководства Киева была направлена нота протеста от МИДа Белоруссии.

Кроме того, авиакомпания «Белавиа» потребует у руководства «Украэрорух» возместить затраты, связанные с вынужденным возвратом самолета, - сообщает ТАСС.

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