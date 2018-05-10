Беларусь завалит мировой рынок минеральных удобрений
Президент Беларуси Александр Лукашенко дал добро на модернизацию химического промышленного комплекса «Гродно Азот».
Программа развития головного объекта до 2025 года включает ряд инвестиционных проектов.
Основная миссия заключается в полном удовлетворении потребностей агропромышленного комплекса в азотных минеральных удобрениях, а химической отрасли - в капролактаме, метаноле и других видах продукции, которые предприятие успешно реализует продукцию на мировом рынке.
По мнению Александра Лукашенко, потребность в азотных удобрениях в мире будет расти: число жителей на планете увеличивается, а значит, на существующих сельскохозяйственных угодьях странам необходимо будет выращивать больше продукции, передает RG.ru.
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