Беларусь «засолила» Россию на рынке продовольствия

Россия увеличила импорт соли из Беларуси и других стран, снизив собственную долю на собственном же рынке из-за транспортных проблем в XXI веке.

Проблема связана с недостатком железнодорожных вагонов для вывоза соли из регионов, и если ее не решить, это грозит срывом программ импортозамещения.

Российские предприятия резко нарастили объемы производства пищевой соли после введения санкций европейских стран в 2014 году, при этом, что российские производители способны обеспечить рынок отечественной солью на 100% и даже направлять ее на экспорт.

Однако в результате возникших проблем с вагонами соль невозможно вывезти с месторождений Южного, Уральского и Сибирского федерального округов, и на рынке стремительно увеличивается доля поставщиков из других стран, которые не испытывают сложностей с транспортировкой.

На нехватку вагонов также пожаловались производители технической соли, щебня и подсолнечного шрота.

Жалобы дошли до вице-премьера Аркадия Дворковича, но воз и ныне там.

За 10 месяцев 2017 года Беларусь увеличила поставки в Россию технической соли на 46,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года — с 594,8 тысяч тонн до 873,5 тысяч тонн.

Импорт белорусской пищевой соли увеличился на 18,9% — с 236 тысяч тонн до 280,7 тысяч тонн, отмечает РБК.

Доля Казахстана в российском импорте соли также выросла — в этом году страна нарастила экспорт технической соли в Россию на 4,1% (с 125 тысяч тонн до 130,1 тысяч тонн), пищевой соли — на 14,3% (с 110,6 тысяч тонн до 126,4 тысяч тонн).

Лидером по росту объемов поставок пищевой соли стал Азербайджан — республика увеличила свои поставки в Россию на 180,8% (с 4,1 тысяч тонн до 11,5 тысяч тонн).

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