Беларусь возводит атомную станцию на границе с Литвой
Республика Беларусь ведет масштабное строительство собственной атомной электростанции вблизи границы с Литвой.
Новое сооружение находится рядом с городом Островец в 50 километрах от Вильнюса.
Ввод в эксплуатацию первого блока запланирован на 2019 год, второго — на 2020, отмечает РИА Новости.
Вице-премьер Беларуси Владимир Семашко подчеркнул, что республика ведет строительство Белорусской АЭС, чтобы частично уйти от зависимости нефти и газа из России.
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