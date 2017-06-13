Беларусь возводит атомную станцию на границе с Литвой

Республика Беларусь ведет масштабное строительство собственной атомной электростанции вблизи границы с Литвой.

Новое сооружение находится рядом с городом Островец в 50 километрах от Вильнюса.

Ввод в эксплуатацию первого блока запланирован на 2019 год, второго — на 2020, отмечает РИА Новости.

Вице-премьер Беларуси Владимир Семашко подчеркнул, что республика ведет строительство Белорусской АЭС, чтобы частично уйти от зависимости нефти и газа из России.