Беларусь травит москвичей радиоактивными ягодами и грибами

С начала года радиологическим отделом лаборатории ГБУ «Мосветобъединение» было подтверждено превышение содержания радионуклида цезия-137 в 27 партиях ягод общим весом 857,651 кг.

Превышение радионуклида цезия-137 обнаружено в 24 партиях черники, одной партии брусники и двух партиях грибов.

Чаще всего радионуклиды выявлялись в продукции из Беларуси, в меньшей степени - в продукции из регионов РФ.

Отличить зараженные радиацией ягоды и грибы по внешнему виду и на вкус невозможно.

В ведомстве также не рекомендовали покупать продукты на стихийных рынках или вдоль дорог, передает АГН «Москва».

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