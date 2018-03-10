Беларусь поднимет цены на бензин до уровня российских

Беларусь поднимет цены на автомобильное топливо, приравняв их к стоимости бензина в России.

Как сообщает портал Life, в стране выработан механизм, согласно которому «в зависимости от изменения ситуации на нефтяном рынке предусматривается возможность корректировки цен на нефтепродукты как в сторону их увеличения, так и снижения».

При этом в настоящее время розничные цены на моторное топливо в Беларуси выше российских на 7-10 процентов, по дизельному – на 6-8. В концерне «Белнефтехим» отмечают, что корректировка стоимости топлива будет зависеть от изменений мировых цен на нефть, курса национальной валюты и налогового бремени на нефтеперерабатывающие заводы.

Ранее сообщалось, что 10 марта бензин в Беларуси подорожал на одну копейку, а дизельное топливо – на 2 копейки.