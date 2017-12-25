Беларусь отмечает Сочельник – праздник Рождества Христова

Республика Беларусь отмечает 25 декабря один из главных христианских праздников – Рождество.

Торжественную католическую мессу в костеле Святого Архангела Михаила в Минской области проведет Архиепископ-Митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич.

Праздничные службы сегодня проходят как в крупных городских храмах, так и костелах, расположенных в небольших городах и в деревнях Беларуси, отмечает «МИР24».

День в канун Рождества у католиков называется Сочельником. Название происходит от слова «сочиво» – это зерновая каша с медом и фруктами. Есть ее будут уже после литургии.

Завтра, в первый день Рождества, праздничный стол будет особенно богатым. Подавать будут много мяса. В Рождество изобилие на столе считается залогом благополучия в новом году.

Рождественский праздник в Беларуси - всенародный и государственный, в стране проживает больше полутора миллионов католических верующих. Католицизм – вторая по величине конфессия после православия в республике.

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