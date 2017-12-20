Беларусь отказалась покупать электроэнергию России

Министр энергетики Беларуси Владимир Потупчик заявил, что республика полностью откажется от импорта российской электроэнергии с 1 января 2018 года.

Он пояснил, что цены не электроэнергию слишком высокие, и страна начнет замещать ее собственной выработкой.

Ранее Беларусь планировала отказаться от импорта электроэнергии в 2020 году, после ввода в эксплуатацию блоков строящейся БелАЭС, и даже рассмотреть варианты экспорта, сообщает РИА Новости.