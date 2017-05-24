Беларусь ищет альтернативы российской нефти

Вице-премьер Беларуси Владимир Семашко не исключил, что в будущем нефть в страну станут поставлять не только из России.

В апреле Москва и Минск подписали документы, урегулировавшие разногласия в нефтегазовой сфере, после выплат долгов Беларуси в полном объеме - 726,2 миллиона долларов.

До этого в октябре 2016 года в порт Одессы прибыл танкер с азербайджанской нефтью для Беларуси, а в марте 2017 года - первый танкер с иранской нефтью, отмечает «Прайм».

Владимир Семашко не стал давать четкий ответ на вопрос о новых поставках, заявив только, что такой вариант возможен.