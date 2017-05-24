Беларусь ищет альтернативы российской нефти
Вице-премьер Беларуси Владимир Семашко не исключил, что в будущем нефть в страну станут поставлять не только из России.
В апреле Москва и Минск подписали документы, урегулировавшие разногласия в нефтегазовой сфере, после выплат долгов Беларуси в полном объеме - 726,2 миллиона долларов.
До этого в октябре 2016 года в порт Одессы прибыл танкер с азербайджанской нефтью для Беларуси, а в марте 2017 года - первый танкер с иранской нефтью, отмечает «Прайм».
Владимир Семашко не стал давать четкий ответ на вопрос о новых поставках, заявив только, что такой вариант возможен.
Следующая новость Путин напомнил об индексации зарплат «неуказным» бюджетникам
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии